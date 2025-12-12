ua en ru
ЄС скасував заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння, - BILD

П'ятниця 12 грудня 2025 01:09
ЄС скасував заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння, - BILD
Автор: Маловічко Юлія

Після інтенсивних переговорів у Брюсселі ухвалено рішення про скасування заборони на технологію двигунів внутрішнього згорання. Усі деталі планують оголосити наступного вівторка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це питання пріоритетним і досягла домовленості вночі з головою Європейської народної партії Манфредом Вебером, який давно вимагав скасувати заборону на ДВЗ. Протягом усього четверга узгоджували важливі деталі.

"Для нових реєстрацій з 2035 року замість 100% скорочення викидів CO₂ для автопарків виробників буде обов’язковим показник у 90%. І після 2040 року також не буде 100-відсоткової мети. Таким чином, заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння знято. Усі двигуни, що нині виробляються в Німеччині, можуть і надалі вироблятися та продаватися", - заявив Манфред Вебер.

Увечері ЄС підтвердив повідомлення BILD. Згідно з інформацією, до досягнення домовленості спричинилися не лише чітка позиція канцлера ФРН Фрідріха Мерца, але й лист, який разом написали прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр Польщі Дональд Туск. Вони також наполегливо вимагали перегляду заборони на ДВЗ.

"Ми виконуємо дві найважливіші обіцянки: залишаємося на шляху до кліматичної нейтральності, але забезпечуємо технологічну нейтральність. Це важливий сигнал для всієї автомобільної галузі й гарантує десятки тисяч робочих місць", - додав Вебер.

Похвала від автовиробників: голова BMW Олівер Ціпсе назвав рішення "потужним сигналом" і першим кроком до "життєздатного регулювання CO₂ в ЄС, яке враховує ринкові реалії, а також забезпечує зайнятість і конкурентоспроможність".

Як повідомлялось, у вересні в ЄС ввели заборону на рекламу авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, де і як краще заряджати електромобіль.

