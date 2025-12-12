ua en ru
ЕС отменил запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания, - BILD

Пятница 12 декабря 2025 01:09
ЕС отменил запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания, - BILD Фото: в ЕС отменили требование, которое не устраивало ряд стран (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

После интенсивных переговоров в Брюсселе принято решение об отмене запрета на технологию двигателей внутреннего сгорания. Все детали планируют объявить в следующий вторник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным и достигла договоренности ночью с председателем Европейской народной партии Манфредом Вебером, который давно требовал отменить запрет на ДВС. В течение всего четверга согласовывали важные детали.

"Для новых регистраций с 2035 года вместо 100% сокращения выбросов CO₂ для автопарков производителей будет обязательным показатель в 90%. И после 2040 года также не будет 100-процентной цели. Таким образом, запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания снят. Все двигатели, которые сейчас производятся в Германии, могут и в дальнейшем производиться и продаваться", - заявил Манфред Вебер.

Вечером ЕС подтвердил сообщение BILD. Согласно информации, к достижению договоренности привела не только четкая позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца, но и письмо, которое вместе написали премьер Италии Джорджия Мелони и премьер Польши Дональд Туск. Они также настойчиво требовали пересмотра запрета на ДВС.

"Мы выполняем два важнейших обещания: остаемся на пути к климатической нейтральности, но обеспечиваем технологическую нейтральность. Это важный сигнал для всей автомобильной отрасли и гарантирует десятки тысяч рабочих мест", - добавил Вебер.

Похвала от автопроизводителей: глава BMW Оливер Ципсе назвал решение "мощным сигналом" и первым шагом к "жизнеспособному регулированию CO₂ в ЕС, которое учитывает рыночные реалии, а также обеспечивает занятость и конкурентоспособность".

Как сообщалось, в сентябре в ЕС ввели запрет на рекламу авто с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, где и как лучше заряжать электромобиль.

