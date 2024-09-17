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У ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння: яке місто стало першим

Вівторок 17 вересня 2024 11:26
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У ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння: яке місто стало першим Фото: ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гаага, третє за величиною місто Нідерландів, прийняла місцеву постанову про заборону реклами викопного палива. Заборона поширюється не лише на рекламу викопного палива, а й на послуги авіакомпаній та круїзів. Та найголовніше, що під заборону реклами потрапляють транспортні засоби, що працюють на бензині та дизельному паливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Заборона вступає в дію трохи більше ніж через три місяці, з 1 січня 2025 року. Мова йде переважно про зовнішню рекламу – рекламні щити, дисплеї на вулицях, реклама на транспорті та всередині нього тощо.

Гаага раніше оголосила про свій намір стати кліматично нейтральною до 2030 року, тому місто вважає цю заборону необхідним кроком на шляху до своєї мети.

"Гаага хоче стати кліматично нейтральною до 2030 року. Тоді недоцільно дозволяти рекламу продуктів викопної промисловості. На щастя, міська рада тепер це визнає", – сказала Леоні Геррітсен з Партії захисту тварин.

Варто зазначити, що раніше деякі міста намагались заборонити рекламу викопного палива, наприклад Амстердам, Единбург і Сідней. Однак у їх випадку мова йде про точкові поправки до контрактів з рекламними компаніями, а не через спеціально прийнятий закон.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, де і як краще заряджати електромобіль.

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