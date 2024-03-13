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ЄС скасував санкції проти екс-глави "Яндекса" Воложа, який виїхав з Росії,

Фото: Аркадій Волож (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз виключив із списків санкцій співзасновника інтернет-компанії "Яндекс" Аркадія Воложа, який залишив територію Росії і виступив з критикою війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Крім того, скасовано санкції проти віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянця та голови відділення клубу "Нічні вовки" Йозефа Гамбалека.

Також зі списків виключено Дмитра Уткіна ("Вагнер"), якого було ліквідовано разом із Євгеном Пригожиним у серпні 2023 року під час вибуху літака на території Росії.

Позиція Воложа

Раніше співзасновник російської інтернет-компанії "Яндекс" Аркадій Волож засудив "варварське вторгнення" Росії до України.

Волож стверджує, що з 2014 року не мешкає на території Росії, але розуміє, що ним є частка відповідальності за дії країни. Волож описав себе як "ізраїльського технологічного підприємця казахстанського походження".

Волож розробив "Яндекс" у Росії, створивши найбільшу в країні технологічну компанію і зрештою вивівши її на американську фондову біржу Nasdaq у 2011 році. Він залишив посаду генерального директора і залишив раду директорів після того, як Європейський Союз включив його до свого списку санкцій у червні 2022 року.

"Яндекс" давно та активно співпрацює з ФСБ, передаючи дані користувачів. Його стрічка новин багато років використовувалася для кремлівської пропаганди.

У лютому 2024 року нідерландська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включаючи пошукову систему "Яндекс", за 5,2 млрд доларів.

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