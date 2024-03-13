ЕС отменил санкции против уехавшего из России экс-главы "Яндекса" Воложа

Кроме того, отменены санкции против вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека.

Также из списков исключен Дмитрий Уткин ("Вагнер"), который был ликвидирован вместе с Евгением Пригожиным в августе 2023 года во время взрыва самолета на территории России.

Позиция Воложа

Ранее соучредитель российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож осудил "варварское вторжение" России в Украину.

Волож утверждает, что с 2014 года не живет на территории России, но понимает, что нем есть доля ответственности за действия страны. Волож описал себя как "израильского технологического предпринимателя казахстанского происхождения".

Волож разработал "Яндекс" в России, создав крупнейшую в стране технологическую компанию и в конечном итоге выведя ее на американскую фондовую биржу Nasdaq в 2011 году. Он ушел с поста генерального директора и покинул совет директоров после того, как Европейский Союз включил его в свой список санкций в июне 2022 года.

"Яндекс" давно и активно сотрудничает с ФСБ, передавая данные пользователей. Его новостная лента много лет использовалась для кремлевской пропаганды.

В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex NV достигла соглашения о продаже своего российского бизнеса, включая поисковую систему "Яндекс", за 5,2 млрд долларов.