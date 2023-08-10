Чмут про обстріли Росії: нам завжди вистачить там цілей, головне, щоб була зброя

Росія за своєю площею дуже велика країна. Там українським військам завжди буде по чому завдавати ударів, головне, щоб була зброя.

"Відтягування сил і засобів з поля бою, з тилів, з інших об'єктів. Не може Росія показувати всім, що постійно в центр Москви щось прилітає, їм треба щось змінювати, а це вимагає ресурсу. Як і у нас, ресурс не береться швидко і з неба, його треба звідкись забрати", - сказав Чмут.

Він зазначив, що Росія дуже велика країна і цілей там - безмежно.

"Тому закриють небо Москви - відкриється небо над десятками інших великих міст, закриють три заводи тут - відкриють п'ять заводів там. Тому нам завжди буде по чому відпрацьовувати, головне, аби було чим", - додав Чмут.

Удари по Москві

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Вночі 1 серпня у районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

Крім того, росіяни заявили, що минулої ночі, 9 серпня, Москву нібито знову намагалися атакувати безпілотниками, але їх, за словами Міноборони РФ, збили.