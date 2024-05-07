ЄС: Сильно субсидовані китайські товари заполонили Європу, ми готові захищатися

Президент Єврокомісії додала, що сильно субсидовані китайські товари, такі як електромобілі та сталь, заполонили Європу, і сказала, що світ не може поглинути надлишок виробництва Китаю.

Фон дер Ляєн наголосила на цьому після зустрічі в понеділок із президентом Франції Еммануелем Макроном і Сі, який перебуває з державним візитом у Франції.

"Щоб торгівля була чесною, доступ до ринку один одного також має бути взаємним. Ми обговорювали, як досягти реального прогресу в доступі на ринок. Я й надалі впевнена, що можна досягти більшого прогресу. Водночас ми готові повністю використовувати наші інструменти торгового захисту, якщо це буде необхідно", - сказала Фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС може задіяти Міжнародний інструмент закупівель, який був створений у 2022 році та вперше використаний минулого місяця для початку розслідування закупівель медичних пристроїв Китаєм. Брюссель може зрештою обмежити доступ Китаю до тендерів, якщо виявить відсутність взаємності.

"Європа не може прийняти практики, що спотворюють ринок і можуть призвести до деіндустріалізації", – сказала фон дер Ляєн.

Китай заперечує створення надлишкових потужностей і звинувачує ЄС у протекціонізмі. Сі підтвердив цю позицію під час переговорів з Макроном і фон дер Ляєн, заявивши, що немає проблеми з потужністю, яка розглядається з точки зору порівняльних переваг або попиту на світовому ринку.

Фон дер Ляєн сказала, що закликала китайський уряд вирішити проблему "структурного надлишку потужностей", оскільки Китай "продовжує масово підтримувати свій виробничий сектор", тоді як внутрішній попит не зростає.

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