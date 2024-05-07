ЕС: Сильно субсидированные китайские товары заполонили Европу, мы готовы защищаться

Президент Еврокомиссии добавила, что сильно субсидированные китайские товары, такие как электромобили и сталь, наводнили Европу, и сказала, что мир не может поглотить избыток производства Китая.

Фон дер Ляен отметила это после встречи в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Си, который находится с государственным визитом во Франции.

"Чтобы торговля была честной, доступ к рынку друг друга также должен быть взаимным. Мы обсуждали, как достичь реального прогресса в доступе на рынок. Я и дальше уверена, что можно достичь большего прогресса. В то же время мы готовы полностью использовать наши инструменты торговой защиты, если это будет необходимо", - сказала Фон дер Ляен.

По ее словам, ЕС может задействовать Международный инструмент закупок, созданный в 2022 году и впервые использованный в прошлом месяце для начала расследования закупок медицинских устройств Китаем. Брюссель может ограничить доступ Китая к тендерам, если выявит отсутствие взаимности.

"Европа не может принять практики, которые искажают рынок и могут привести к деиндустриализации", – сказала фон дер Ляен.

Китай отрицает создание избыточных мощностей и обвиняет ЕС в протекционизме. Си подтвердил эту позицию в ходе переговоров с Макроном и фон дер Ляен, заявив, что нет проблемы с мощностью, рассматриваемой с точки зрения сравнительных преимуществ или спроса на мировом рынке.

Фон дер Ляен сказала, что призвала китайское правительство решить проблему "структурного избытка мощностей", поскольку Китай "продолжает массово поддерживать свой производственный сектор", в то время как внутренний спрос не растет.

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