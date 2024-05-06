Глава Єврокомісії закликала Сі Цзіньпіна вплинути на ядерні амбіції Росії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала китайського лідера Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію та її ядерні амбіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За словами фон дер Ляєн, Китай також має продовжувати свої зусилля щодо "запобігання постачанню до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою". Це, зазначила глава Єврокомісії, також важливо для відносин між ЄС і Китаєм.

"Я впевнена, що президент Сі продовжуватиме робити це на тлі триваючих ядерних загроз", - додала вона.

Вона зазначила, що Сі відіграв важливу роль у "деескалації безвідповідальних ядерних загроз Росії".

Ядерні погрози Росії

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово вдавався до погроз Заходу ядерною зброєю. Наприклад, у своїй промові перед Федеральними зборами він заявив про "повну готовність" своїх ядерних сил і поскаржився на залучення у війну союзників України.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до слів диктатора слід ставитися серйозно і готуватися до поганого сценарію.

Водночас заступник генсека НАТО Мірча Джоан зазначив, що регулярні ядерні погрози Росії слід сприймати як психологічну, а не реальну загрозу.

При цьому 6 травня Путін доручив Міноборони РФ провести навчання з тактичною ядерною зброєю.

Яка насправді мета Росії і чи є ризик ядерної ескалації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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