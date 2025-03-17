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ЄС схвалив третю виплату Україні на 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Ілюстративне фото: ЄС схвалив третю виплату Україні на 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу (ЄС) підтримала допомогу Україні у розмірі 3,5 млрд євро (3,81 млрд доларів) в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Зазначається, що це вже третій платіж для Києва в рамках Ukraine Facility. Зокрема Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу, серед яких: 

  • проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
  • підвищення автономності енергорегулятора;
  • спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
  • ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій;
  • продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.

"План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", - зазначає Рада ЄС. 

Ukraine Facility

Ukraine Facility - це фінансова програма Європейського Союзу (ЄС), спрямована на підтримку України в період війни та відновлення після неї. Програма діє з 2024 по 2027 рік і передбачає виділення 50 мільярдів євро. Гроші спрямовуються на макрофінансову стабільність, реформи, відновлення інфраструктури та інтеграцію України до ЄС.

Нагадаємо, що у листопаді 2024-го Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.

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