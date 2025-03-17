ЕС одобрил третью выплату Украине на 3.5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Отмечается, что это уже третий платеж для Киева в рамках Ukraine Facility. В частности Украина выполнила 13 требований от Совета ЕС для получения платежа, среди которых:

проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии;

повышение автономности энергорегулятора;

упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС;

принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий;

продолжение работы над перечнем его стратегического и критического сырья.

"План Украины определяет намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также график реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет", - отмечает Совет ЕС.