В ЄС схвалили перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України

Європарламент схвалив виділення додаткових 10 млрд євро на 2024-2027 роки на додаток до 65,8 млрд євро, які раніше запропонувала Єврокомісія.

У світлі останніх зовнішніх викликів, особливо війни Росії проти України та зростаючих міграційних проблем, депутати Європарламенту збільшили відповідні бюджетні статті на 2 млрд євро. Вони виділили додаткові 3 млрд євро на нову "Платформу стратегічних технологій для Європи" (STEP) і 5 млрд євро - на посилення здатності ЄС реагувати на непередбачувані кризи.

Рішення схвалили 393 голосами "за", "проти" - 136 і 92 утрималися.

"Ми прагнемо стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 мільярдів євро, одночасно зміцнюючи економіку ЄС. Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації", - сказав євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт.

Співдоповідачка Маргарита Маркес зазначила, що до 31 грудня 2023 року ЄС хоче мати в наявності адекватні кошти для підтримки України та продовження пом'якшення соціально-економічних наслідків війни, а також зростання інфляції та кризи вартості життя.

Фінансова допомога від ЄС

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки.

Пізніше Рада міністрів ЄС з економіки й фінансів розглянула пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Щоб отримати таке фінансування, Україна має представити план відновлення, який має складатися з напрямків інвестування та упровадження реформ, включаючи перетворення, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС.

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