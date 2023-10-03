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В ЕС одобрили пересмотр бюджета с выделением 50 млрд евро для Украины

Фото: в ЕС одобрили просмотр бюджета с выделением 50 млрд евро для Украины (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европарламент одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые содержит положения об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Европарламент одобрил выделение дополнительных 10 млрд евро на 2024-2027 годы в дополнение к 65,8 млрд евро, которые ранее предложила Еврокомиссия.

В свете последних внешних вызовов, особенно войны России против Украины и растущих миграционных проблем депутаты Европарламента увеличили соответствующие бюджетные статьи на 2 млрд евро. Они выделили дополнительные 3 млрд евро на новую "Платформу стратегических технологий для Европы" (STEP) и 5 млрд евро - на усиление способности ЕС реагировать на непредсказуемые кризисы.

Решения одобрили 393 голосами "за", "против" - 136 и 92 воздержались.

"Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине с помощью новой программы в размере 50 миллиардов евро, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость реагирования на кризисные ситуации", - сказал евродепутат от Польши Ян Ольбрихт.

Содокладчица Маргарита Маркес отметила, что до 31 декабря 2023 года ЕС хочет иметь в наличии адекватные средства для поддержки Украины и продолжения смягчения социально-экономических последствий войны, а также роста инфляции и кризиса стоимости жизни.

Финансовая помощь от ЕС

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы.

Позже Совет министров по экономике и финансам рассмотрел предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, который включает создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.

Чтобы получить такое финансирование, Украина должна представить план восстановления, который должен состоять из направлений инвестирования и реформ, включая преобразования, связанные с интеграцией Украины в ЕС.

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