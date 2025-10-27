ЄС шукає способи підтримки МКС, - Каллас

Каллас наголосила, що "ведеться широкий наступ на міжнародний правопорядок, права людини, узгоджені на міжнародному рівні норми та інституції, створені для їх захисту".

Вона зазначила, що ЄС має довгу й послідовну політику підтримки Міжнародного кримінального суду, але визнає, що "Євросоюз також має свої недоліки". Усі країни ЄС є членами МКС, проте Угорщина перебуває в процесі виходу.

"Одна держава-член оголосила про свій намір вийти з МКС, але всі держави-члени юридично зобов’язані виконувати рішення, ухвалені Радою, зокрема рішення про підтримку МКС, навіть у разі виходу", - пояснила Каллас, маючи на увазі, що Угорщина залишатиметься пов’язаною цими зобов’язаннями навіть після запланованого виходу з суду.

Також глава зовнішньої політики зазначила, що ЄС шукає способи допомогти МКС.

"У Брюсселі ми зараз розглядаємо всі можливі варіанти, включаючи конкретні пом'якшувальні заходи, щоб надати підтримку МКС у цей складний для нього час", - додала вона.