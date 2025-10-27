ЄС шукає способи підтримки МКС, - Каллас

Міжнародний правовий порядок зазнає "нападу" і Європейський Союз розглядає варіанти підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Каллас наголосила, що "ведеться широкий наступ на міжнародний правопорядок, права людини, узгоджені на міжнародному рівні норми та інституції, створені для їх захисту".
Вона зазначила, що ЄС має довгу й послідовну політику підтримки Міжнародного кримінального суду, але визнає, що "Євросоюз також має свої недоліки". Усі країни ЄС є членами МКС, проте Угорщина перебуває в процесі виходу.
"Одна держава-член оголосила про свій намір вийти з МКС, але всі держави-члени юридично зобов’язані виконувати рішення, ухвалені Радою, зокрема рішення про підтримку МКС, навіть у разі виходу", - пояснила Каллас, маючи на увазі, що Угорщина залишатиметься пов’язаною цими зобов’язаннями навіть після запланованого виходу з суду.
Також глава зовнішньої політики зазначила, що ЄС шукає способи допомогти МКС.
"У Брюсселі ми зараз розглядаємо всі можливі варіанти, включаючи конкретні пом'якшувальні заходи, щоб надати підтримку МКС у цей складний для нього час", - додала вона.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість ввести санкції проти всіх структур Міжнародного кримінального суду (МКС), що поставить під загрозу його функціонування.
Такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність МКС - від виплати зарплати співробітникам до доступу до банківських рахунків і програмного забезпечення на комп'ютерах.
У серпні США ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду.
Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".
Один суддя потрапив під санкції через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";
Троє - через свою роль у видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.