ЕС ищет способы поддержки МУС, - Каллас

Каллас подчеркнула, что "ведется широкое наступление на международный правопорядок, права человека, согласованные на международном уровне нормы и институты, созданные для их защиты".

Она отметила, что ЕС имеет долгую и последовательную политику поддержки Международного уголовного суда, но признает, что "Евросоюз также имеет свои недостатки". Все страны ЕС являются членами МУС, однако Венгрия находится в процессе выхода.

"Одно государство-член объявило о своем намерении выйти из МУС, но все государства-члены юридически обязаны выполнять решения, принятые Советом, в частности решение о поддержке МУС, даже в случае выхода", - пояснила Каллас, имея в виду, что Венгрия будет оставаться связанной этими обязательствами даже после запланированного выхода из суда.

Также глава внешней политики отметила, что ЕС ищет способы помочь МУС.

"В Брюсселе мы сейчас рассматриваем все возможные варианты, включая конкретные смягчающие меры, чтобы оказать поддержку МУС в это сложное для него время", - добавила она.