ЄС шукає нові способи допомогти Україні, - Bloomberg

Очікується, що Європейська комісія сьогодні запропонує рамки переговорів для просування процесу приєднання Києва до блоку, а найближчими днями буде надіслано платіж у розмірі 4,5 млрд євро для підтримки українського бюджету.

Крім того, Єврокомісія може запропонувати вже на цьому тижні направити доходи, отримані від податку на непередбачені доходи від прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку, для українських військових потреб - питання, яке сьогодні обговорюватиме міністр фінансів ЄС.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн Європейського союзу під час саміту ухвалили рішення про початок переговорів з Україною щодо членства у блоці.

Фактично вступні переговори ще не розпочалися. Для цього зокрема необхідно, щоб Єврокомісія сформувала рамкові умови. Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина заявила, що Єврокомісія може ухвалити рішення 12, 13, 14 березня.

Програма ЄС на 50 млрд. євро

Нагадаємо, 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів. Перший транш на 4,5 млрд євро очікується у березні.

Як повідомляло РБК-Україна, інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.

Використання російських активів для допомоги Україні

За даними Financial Times, Євросоюз має намір виділити Україні вже цього року до 3 млрд євро за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Єврокомісія готує план, який включатиме конфіскацію пов'язаного з санкціями прибутку, отриманого в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Перший транш коштів може бути виплачено вже у липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення країн-членів ЄС. Очікується, що ця пропозиція представникам глав МЗС буде зроблена до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Близько 190 млрд євро російських активів було заморожено в Euroclear з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, що вже принесло прибуток 3,85 млрд євро.