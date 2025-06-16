ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Нагадаємо, санкції ЄС за анексію Криму вперше були введені у червні 2014 року і продовжувалися кожного року.

З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, їх значно розширили. Відтоді ЄС запровадив 17 пакетів санкцій проти РФ і готує 18-й.

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