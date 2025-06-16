ЕС еще на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма

Напомним, санкции ЕС за аннексию Крыма впервые были введены в июне 2014 года и продолжались каждый год.

С февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, их значительно расширили. С тех пор ЕС ввел 17 пакетов санкций против РФ и готовит 18-й.

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