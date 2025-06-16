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ЕС еще на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма

Фото: ЕС на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь до 23 июня 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Санкции включают:

  • запрет на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС;
  • запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе;
  • ограничения на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму - особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также для разведки, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией как нарушение международного права", - подчеркнули в Совете ЕС.

 

Напомним, санкции ЕС за аннексию Крыма впервые были введены в июне 2014 года и продолжались каждый год.

С февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, их значительно расширили. С тех пор ЕС ввел 17 пакетов санкций против РФ и готовит 18-й.

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