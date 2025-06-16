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ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму

Понеділок 16 червня 2025 21:55
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ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму Фото: ЄС на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада Європейського Союзу продовжила санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь до 23 червня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Санкції включають:

  • заборону на імпорт продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;
  • заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;
  • обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму - особливо у сферах транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу й корисних копалин.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією як порушення міжнародного права", - наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, санкції ЄС за анексію Криму вперше були введені у червні 2014 року і продовжувалися кожного року.

З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, їх значно розширили. Відтоді ЄС запровадив 17 пакетів санкцій проти РФ і готує 18-й.

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