ЕС еще на год продлил санкции за аннексию Россией Крыма

Совет Европейского Союза продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополь до 23 июня 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией как нарушение международного права", - подчеркнули в Совете ЕС.

Напомним, санкции ЕС за аннексию Крыма впервые были введены в июне 2014 года и продолжались каждый год.

С февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, их значительно расширили. С тех пор ЕС ввел 17 пакетов санкций против РФ и готовит 18-й.

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