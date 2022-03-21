ЕС сегодня не согласует новые санкции против России. Но это произойдет на днях

Совет Европейского союза сегодня не согласует пятый пакет санкций против России. Но решение ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарада Йозвяка.

"Сегодня министры иностранных дел ЕС не согласуют пакет санкций в отношении России, но это произойдет в ближайшие дни или недели. В списке будут банки, больше олигархов, возможно, порты. С энергетикой более проблематично, но одним из решений может быть пошлина на нефть вместо прямого эмбарго", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша на саммите ЕС, который пройдет на этой неделе, инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь.

А страны Балтии планируют запретить кораблям России заходить в свои порты.

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