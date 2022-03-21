Польша на саммите ЕС инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь

На саммите Евросоюза, который пройдет 24-25 марта Польша намерена поставить вопрос запрета движения грузовиков в Россию и Беларусь. Поскольку самостоятельно не будет вводить такой запрет.

Как заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер, Варшава готова отрезать различные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. По его словам, без Брюсселя принимать решение о блокаде движения грузовиков бессмысленно, поскольку фуры тогда пойдут через Литву и Латвию.

"Следовательно, это не решение проблемы … Мы готовы перекрыть разные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. Те люди, которые сегодня говорят о том, чтобы сделать это своими силами, подвергают нас тому, что эти перевозки пойдут через другую страну. Польша требует этого от ЕС, но, к сожалению, это исключительное решение всего европейского сообщества. Мы его поставим на саммите, как и вопросы портов и многие другие", - добавил Мюллер.