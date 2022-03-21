ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша на саммите ЕС инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь

Новина українською →
Варшава, Понедельник 21 марта 2022 11:21
Польша на саммите ЕС инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь Фото: ЕС может запретить движение грузовиков в Россию и Беларусь (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

На саммите Евросоюза, который пройдет 24-25 марта Польша намерена поставить вопрос запрета движения грузовиков в Россию и Беларусь. Поскольку самостоятельно не будет вводить такой запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wp.

Как заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер, Варшава готова отрезать различные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. По его словам, без Брюсселя принимать решение о блокаде движения грузовиков бессмысленно, поскольку фуры тогда пойдут через Литву и Латвию.

"Следовательно, это не решение проблемы … Мы готовы перекрыть разные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. Те люди, которые сегодня говорят о том, чтобы сделать это своими силами, подвергают нас тому, что эти перевозки пойдут через другую страну. Польша требует этого от ЕС, но, к сожалению, это исключительное решение всего европейского сообщества. Мы его поставим на саммите, как и вопросы портов и многие другие", - добавил Мюллер.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Балтии намерены запретить кораблям России заходить в свои порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Польша Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне