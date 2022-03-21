Страны Балтии намерены запретить кораблям России заходить в свои порты

Латвия и две другие страны Балтии планируют запретить вход российских кораблей в свои порты. Соответствующее решение уже готовит правительство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса в эфире TV3.

По его словам, несмотря на санкции против российских и белорусских компаний, сейчас перемещение грузов происходит, а потому на работу портов это существенно не влияет.

Министр предположил, наиболее пессимистичные сценарии предусматривают, что падение грузов в Вентспилсском порту может составить около двух третей, в Риге - около 45%, а в Лиепае - от 20 до 30%.

Минтранс призвал портовые администрации не пускать в порты суда под российским флагом, но порты на такие призывы не прислушиваются, подчеркнул политик.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решение в правительстве", - сообщил Линкайтс.

А также добавил, что это может быть и решением стран Балтии.

"Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза (ЕС). Мы видим, что есть страны, которые решительно против этого, поэтому, очевидно, решение будет региональным", - добавил Линкайтс.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для российских судов.

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