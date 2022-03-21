ЄС сьогодні не погодить нові санкції проти Росії. Але це відбудеться днями

Рада Європейського союзу сьогодні не погодить п'ятий пакет санкцій проти Росії. Але рішення очікується в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарада Йозвяка.

"Сьогодні міністри закордонних справ ЄС не узгодять пакет санкцій щодо Росії, але це відбудеться в найближчі дні або тижні. У списку будуть банки, більше олігархів, можливо, порти. З енергетикою більш проблематично, але одним з рішень може бути мито на нафту замість прямого ембарго", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща на саміті ЄС, який пройде цього тижня, ініціює заборону вантажоперевезень в Росію і Білорусь.

А країни Балтії планують заборонити кораблям Росії заходити в свої порти.

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