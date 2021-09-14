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ЕС сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро, - источники

Автор: Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Европейская комиссия сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза".

Европейская комиссия буквально сегодня должна принять решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, сообщили источники издания.

Программа заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с МВФ.

Напомним, во Всемирном банке назвали условия выделения Украине кредита на 350 млн долларов.

Раньше глава НБУ допустил увеличение суммы транша МВФ по результатам работы миссии.

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