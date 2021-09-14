ЕС сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро, - источники

Европейская комиссия сегодня примет решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.
Об этом сообщают источники РБК-Украина, говорится в материале "Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза".
Европейская комиссия буквально сегодня должна принять решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, сообщили источники издания.
Программа заканчивается именно 14 сентября, кредит по ней привязан к сотрудничеству с МВФ.