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Во Всемирном банке назвали условия выделения Украине кредита на 350 млн долларов

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 14:45
Во Всемирном банке назвали условия выделения Украине кредита на 350 млн долларов Фото: вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (twitter.com/WorldBank)
Автор: Александр Белоус

Получение Украиной от Всемирного банка второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму 350 млн зависит от поддержания адекватных макроэкономических показателей. Кроме того, необходимо одобрение парламентом законодательства для дальнейшей реализации земельной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде агентству "Интерфакс-Украина".

"Перспективы второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы", – сказала Бьерде.

По ее словам, выделение транша зависит от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию.

Напомним, в июне 2020 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине 350 млн долларов кредита. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.

Всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличение пенсионных выплат.

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