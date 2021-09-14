ЄС сьогодні прийме рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро, - джерела

Європейська комісія сьогодні прийме рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчується саме 14 вересня.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Як витратити мільярди. Що в Україні робитимуть з кредитами від МВФ і Євросоюзу".
Європейська комісія буквально сьогодні повинна прийняти рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро, повідомили джерела видання.
Програма закінчується саме 14 вересня, кредит по ній прив'язаний до співпраці з МВФ.