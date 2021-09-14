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ЄС сьогодні прийме рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро, - джерела

Автор: Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

Європейська комісія сьогодні прийме рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчується саме 14 вересня.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Як витратити мільярди. Що в Україні робитимуть з кредитами від МВФ і Євросоюзу".

Європейська комісія буквально сьогодні повинна прийняти рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро, повідомили джерела видання.

Програма закінчується саме 14 вересня, кредит по ній прив'язаний до співпраці з МВФ.

Нагадаємо, у Світовому банку назвали умови виділення Україні кредиту на 350 млн доларів.

Раніше голова НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії.

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