ЕС сегодня официально продлит санкции против России еще на полгода

Санкции должны быть официально продлены 5 июля во второй половине дня

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации (ЕС) сегодня, 5 июля, будут официально продлены еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"После 16:00 санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал он.

Отметим, ранее Йозвяк уже сообщал, что Европейский союз готов продлить экономические санкции в отношении России в четверг, 5 июля.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России.

Также советник президента США заявил, что позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.