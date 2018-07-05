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ЕС сегодня официально продлит санкции против России еще на полгода

НовостиПолитика    05.07.2018 - 10:34
Фото: флаг ЕС (twitter/European Commission)
Фото: флаг ЕС (twitter/European Commission)

Санкции должны быть официально продлены 5 июля во второй половине дня

Санкции Европейского союза (ЕС) в отношении Российской Федерации (ЕС) сегодня, 5 июля, будут официально продлены еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"После 16:00 санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал он.

Отметим, ранее Йозвяк уже сообщал, что Европейский союз готов продлить экономические санкции в отношении России в четверг, 5 июля.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России.

Также советник президента США заявил, что позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

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Теги публикации: Российская Федерация, Санкции, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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