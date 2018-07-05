Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.48
Межбанк BID 26.42
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.88
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.48
Межбанк BID 26.42
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.94
Межбанк BID 30.88
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії ще на півроку

НовиниПолітика    05.07.2018 - 10:34
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)

Санкції повинні бути офіційно продовжені 5 липня в другій половині дня

Санкції Європейського союзу (ЄС) стосовно Російської Федерації (ЄС) сьогодні, 5 липня, будуть офіційно продовжено ще на півроку. Про це Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Після 16:00 санкції будуть продовжені ще на шість місяців. В офіційному журналі рішення буде опубліковано в понеділок", - написав він.

Зазначимо, раніше Йозвяк вже повідомляв, що Європейський союз готовий продовжити економічні санкції щодо Росії в четвер, 5 липня.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції щодо Росії.

Також радник президента США заявив, що позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою і Вашингтон все також виступає за їх збереження.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.

Клімкін закликав світову спільноту посилити тиск на РФ У Росії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, є загиблі і постраждалі
Теги публікації: Російська Федерація, Санкції, Санкції проти Росії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся