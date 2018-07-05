ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії ще на півроку

Санкції повинні бути офіційно продовжені 5 липня в другій половині дня

Санкції Європейського союзу (ЄС) стосовно Російської Федерації (ЄС) сьогодні, 5 липня, будуть офіційно продовжено ще на півроку. Про це Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Після 16:00 санкції будуть продовжені ще на шість місяців. В офіційному журналі рішення буде опубліковано в понеділок", - написав він.

Зазначимо, раніше Йозвяк вже повідомляв, що Європейський союз готовий продовжити економічні санкції щодо Росії в четвер, 5 липня.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції щодо Росії.

Також радник президента США заявив, що позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою і Вашингтон все також виступає за їх збереження.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.