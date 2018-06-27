Помощник Трампа после встречи с Путиным завил о сохранении санкций против РФ

Позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней

Европейский союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передают российские СМИ.

По словам Болтона, тема санкций ранее поднималась на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Советник президента США тогда заявил, что позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение.

Напомним, как сообщалось ранее сегодня, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным заявил на пресс-конференции в Москве, что США не ждут конкретных и значительных результатов от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Добавим, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия согласовали время и место проведения встречи президентов США и России.