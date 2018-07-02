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Интервью

Стало известно, когда ЕС продлит санкции в отношении России

НовостиПолитика    02.07.2018 - 14:47
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Санкции должны быть официально продлены 5 июля во второй половине дня

Европейский союз (ЕС) готов продлить экономические санкции в отношении России в четверг, 5 июля.  Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть официально продлены в четверг во второй половине дня", - сообщил он.

Отметим, срок введенных ранее санкций против России прошел 31 июля.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России. Также советник президента США заявил, что позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение.

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Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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