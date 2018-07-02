Стало известно, когда ЕС продлит санкции в отношении России

Санкции должны быть официально продлены 5 июля во второй половине дня

Европейский союз (ЕС) готов продлить экономические санкции в отношении России в четверг, 5 июля. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть официально продлены в четверг во второй половине дня", - сообщил он.

Отметим, срок введенных ранее санкций против России прошел 31 июля.

The Eu’s economic sanctions on #Russia should be officially prolonged on Thu afternoon. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 2, 2018

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России. Также советник президента США заявил, что позиция Соединенных Штатов в вопросе антироссийских санкций остается прежней и Вашингтон все также выступает за их сохранение.