В ЕС считают, что война России против Украины не закончится в ближайшее время

Он отметил, что на встрече министров иностранных дел стран ЕС, кроме визовых ограничений для граждан РФ, также обсуждалась ситуация в Украине.

"Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - сказал Боррель.

Он отметил, что полномасштабная война касается не только Украины и РФ, она затрагивает вопросы безопасности и стабильности всего европейского континента, а также влияет на ситуацию в мире.

"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - отметил Боррель.

Главы МИД стран ЕС также обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины.