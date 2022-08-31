В ЄС вважають, що війна Росії проти України не завершиться найближчим часом

Він зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, окрім візових обмежень для громадян РФ, також обговорювалася ситуація в Україні.

"Ми погодились, що ми повинні бути готовими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - сказав Боррель.

Він наголосив, що повномасштабна війна стосується не лише України і РФ, вона зачіпає питання безпеки і стабільності усього європейського континенту, а також впливає на ситуацію у світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - зазначив Боррель.

Голови МЗС країн ЄС також обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України.