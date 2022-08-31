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В ЄС вважають, що війна Росії проти України не завершиться найближчим часом

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти України, ймовірно, не завершиться найближчим часом, тому світ має бути готовим до наслідків агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля на брифінгу.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, окрім візових обмежень для громадян РФ, також обговорювалася ситуація в Україні.

"Ми погодились, що ми повинні бути готовими відповідати на негативні наслідки цієї російської агресії проти України, яка, на жаль, схоже, що не буде припинятися у найближчий час", - сказав Боррель.

Він наголосив, що повномасштабна війна стосується не лише України і РФ, вона зачіпає питання безпеки і стабільності усього європейського континенту, а також впливає на ситуацію у світі.

"Ми обговорили, для прикладу, катастрофічний вплив, який може мати ця війна, якщо Росія продовжить грати в азартні ігри довкола українських атомних станцій, особливо у Запоріжжі", - зазначив Боррель.

Голови МЗС країн ЄС також обговорили політичну, воєнну, економічну і гуманітарну підтримку для України.

Нагадаємо, на зустрічі міністри ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією.

Радник голови Офісу президента Михайл Подоляк зазначив, що це найменше, що можна зробити, аби громадяни РФ відчули причетність до війни.

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