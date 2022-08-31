ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Челси" переманил звезду обороны "Лестера"

Новина українською →
Лондон, Среда 31 августа 2022 16:10
"Челси" переманил звезду обороны "Лестера" Фото: Уэсли Фофана переехал в британскую столицу (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

На финише летнего трансферного окна центрбек Уэсли Фофана сменил "Лестер" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний защитник ушел на повышение. "Синие" пытались подписать француза на протяжении всего лета.

Фофана заключил с лондонцами контракт на 7 лет. "Лестер" получил за свою звезду, отыгравшую 52 матча во всех турнирах (1 гол), ориентировочно 82,5 млн евро. Два года назад "лисы" заплатили французскому "Сент-Этьену" за центрбека "всего" 35 миллионов.

Фофана стал уже третьим приобретением "Челси" в линию обороны в летнее трансферное окно. Ранее на "Стэмфорд Бридж" переехали центрбек Кулибали и левый фулбек Кукурелья.

Накануне "Челси" потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ. Команда Томаса Тухеля на выезде уступила "Саутгемптону" (1:2), хотя открыла счет усилиями Стерлинга.

К слову, ранее "Манчестер Юнайтед" подписал Антони из "Аякса" за 95 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Лестер Чемпионат Англии
NEWS
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет