"Челси" переманил звезду обороны "Лестера"

На финише летнего трансферного окна центрбек Уэсли Фофана сменил "Лестер" на лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний защитник ушел на повышение. "Синие" пытались подписать француза на протяжении всего лета.

Фофана заключил с лондонцами контракт на 7 лет. "Лестер" получил за свою звезду, отыгравшую 52 матча во всех турнирах (1 гол), ориентировочно 82,5 млн евро. Два года назад "лисы" заплатили французскому "Сент-Этьену" за центрбека "всего" 35 миллионов.

Фофана стал уже третьим приобретением "Челси" в линию обороны в летнее трансферное окно. Ранее на "Стэмфорд Бридж" переехали центрбек Кулибали и левый фулбек Кукурелья.

Накануне "Челси" потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ. Команда Томаса Тухеля на выезде уступила "Саутгемптону" (1:2), хотя открыла счет усилиями Стерлинга.