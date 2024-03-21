ЄС на саміті не схвалить конфіскацію доходів заморожених активів РФ: у ЗМІ назвали причину

Лідери Євросоюзу не зможуть погодити рішення про конфіскацію доходів заморожених активів РФ для України на саміті ЄС, який розпочнеться сьогодні, 21 березня через небажання Угорщини спрямовувати ці кошти на купівлю зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності наголосив, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", - зазначило джерело DW.

За його словами, у пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90% доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.

Дискусія щодо розширення ЄС

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія щодо розширення ЄС. У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.

Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити представлену Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори.

Обидва ці рішення потребують одноголосної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу. Однак є висока ймовірність, що ці два рішення не будуть ухвалені під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник.