ЕС на саммите не одобрит конфискацию доходов замороженных активов РФ: в СМИ назвали причину

Лидеры Евросоюза не смогут согласовать решение о конфискации доходов замороженных активов РФ для Украины на саммите ЕС, который начнется сегодня, 21 марта из-за нежелания Венгрии направлять эти средства на покупку оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности подчеркнул, что среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для украинских военных.

"Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", - отметил источник DW.

По его словам, в предложении Еврокомиссии говорится, что 90% доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для ВСУ. Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.

Дискуссия о расширении ЕС

Вторым "противоречивым вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС. В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Для того чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленную Еврокомиссией переговорные рамки, являющиеся дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции – специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры.

Оба эти решения нуждаются в единогласной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза. Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время нынешнего саммита, отметил собеседник.