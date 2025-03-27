ЄС розширив санкції проти Білорусі через "вибори" Лукашенка

"Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 25 осіб і 7 компаній, відповідальних за підрив демократії та верховенства права в Білорусі, а також за сприяння репресіям, порушенням прав людини та військовій співпраці з Росією у війні проти України", - йдеться у повідомленні пресслужби.

До санкційного списку потрапили Центральна виборча комісія (ЦВК), її заступник голови, секретар та члени, які організували президентські вибори 2025 року. Також у список включили голову найбільшої провладної партії Олега Романова.

Санкції торкнулися дев’яти суддів, які ухвалювали політично мотивовані вироки протестувальникам і опозиціонерам, а також представників Управління справами президента.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - Ridotto LLC (онлайн-гемблінг), "Белорусские лотереи", підприємства військово-промислового комплексу ("Планар", "Точний електромеханічний завод", JSC Integral) та агрокомпанія "Цибулька-Бел", що використовує примусову працю ув’язнених.

Зазначається, що загалом санкції ЄС поширюються на 310 фізичних та 46 юридичних осіб Білорусі. Вони передбачають замороження активів, заборону фінансових операцій та в'їзду до країн ЄС.

"ЄС підтримує білоруський народ у прагненні до вільної, демократичної та незалежної Білорусі у складі мирної Європи", - додали разом з тим в Єврораді.

"Вибори" в Білорусі

Нагадаємо, 26 січня в Білорусі відбулися "вибори" президента, які для Лукашенка стали вже сьомими за його політичну кар'єру. Наразі він керує країною вже понад 30 років.

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко повідомив, що за самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка на так званих "виборах" проголосували 86,82% виборців.

Тим часом у ЄС відреагували на "вибори", назвавши їх фіктивними.