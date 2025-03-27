ЕС расширил санкции против Беларуси из-за "выборов" Лукашенко

"Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 25 человек и 7 компаний, ответственных за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, а также за содействие репрессиям, нарушениям прав человека и военному сотрудничеству с Россией в войне против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В санкционный список попали Центральная избирательная комиссия (ЦИК), ее заместитель председателя, секретарь и члены, которые организовали президентские выборы 2025 года. Также в список включили главу крупнейшей провластной партии Олега Романова.

Санкции коснулись девяти судей, которые выносили политически мотивированные приговоры протестующим и оппозиционерам, а также представителей Управления делами президента.

Среди компаний, попавших под санкции, - Ridotto LLC (онлайн-гемблинг), "Белорусские лотереи", предприятия военно-промышленного комплекса ("Планар", "Точный электромеханический завод", JSC Integral) и агрокомпания "Луковица-Бел", использующая принудительный труд заключенных.

Отмечается, что в целом санкции ЕС распространяются на 310 физических и 46 юридических лиц Беларуси. Они предусматривают замораживание активов, запрет финансовых операций и въезда в страны ЕС.

"ЕС поддерживает белорусский народ в стремлении к свободной, демократической и независимой Беларуси в составе мирной Европы", - добавили вместе с тем в Евросовете.

"Выборы" в Беларуси

Напомним, 26 января в Беларуси состоялись "выборы" президента, которые для Лукашенко стали уже седьмыми за его политическую карьеру. Сейчас он руководит страной уже более 30 лет.

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что за самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко на так называемых "выборах" проголосовали 86,82% избирателей.

Тем временем в ЕС отреагировали на "выборы", назвав их фиктивными.