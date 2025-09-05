ЄС розробив план введення військ в Україну: WSJ розкрив деталі

Як повідомляло РБК-Україна, Дональд Трамп провів "гарячу" телефонну розмову з лідерами європейських держав після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Представники країн ЄС запропонували протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився Трамп, залишається незрозумілим.

Лідери низки країн Європи, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зустрілись 4 вересня в Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Перед зустріччю "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.