В ЄС розпочали роботу над 16-м пакетом санкцій проти Росії

Як зауважив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, готовий проєкт санкцій може бути представлений країнам-членам ЄС вже у січні 2025 року.

Нагадаємо, що нещодавно, а саме 16 грудня, в ЄС було ухвалено 15-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Відомо, що під обмеження у цей раз потрапили 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

На додачу, у новому пакеті є обмеження, які стосуються російського тіньового флоту.

Санкції проти РФ

Європейський Союз запровадив масштабні санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Обмеження включають заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів, замороження активів провідних російських компаній, фінансові обмеження та заборону експорту технологій, обладнання та товарів подвійного призначення.

Санкції зачепили тисячі осіб і організацій, пов'язаних із агресією, серед яких - високопосадовці, військові, пропагандисти й олігархи.

Крім економічного тиску, ЄС прагне зменшити залежність від російських енергоресурсів, встановлюючи цінові обмеження на нафту та посилюючи контроль за виконанням санкцій.

Ці заходи спрямовані на підтримку України та протидію агресії Росії. Вони поступово посилюються, завдаючи серйозного впливу на російську економіку, обмежуючи її доступ до міжнародних ринків і передових технологій.

Окрім цього, в ЄС готують санкції проти Росії за дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність.