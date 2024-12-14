ЄС планує запровадити перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg

Європейський союз хоче запровадити перший пакет санкцій проти Росії за дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність країни. Нові заходи планують схвалити в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, запропоновані заходи торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і підприємців у сфері засобів масової інформації (ЗМІ).

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який націлений на операції з розповсюдження дезінформації та іншу спонсоровану Росією дестабілізуючу діяльність по всьому світу", - йдеться в публікації.

Європейський блок також пропонує ввести додаткові санкції щодо Білорусі. Зокрема проти приблизно двох десятків осіб, обвинувачених у порушеннях прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх відносин з урядом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Глави МЗС країн ЄС мають намір схвалити пакет заходів на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні президентських виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.

Відповідні пропозиції надійшли після того, як ЄС погодив 15-й пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці заходи включають обмеження на більш ніж 45 нафтових танкерів, що беруть участь у таємному транспортуванні російської сирої нафти, і кілька китайських підприємств, обвинувачених у допомозі Москві в розробці ударних безпілотників.

Bloomberg додало, що санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися.