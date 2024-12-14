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ЄС планує запровадити перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg

Субота 14 грудня 2024 08:48
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ЄС планує запровадити перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg Фото: додаткові обмеження мають намір запровадити і проти Білорусі (Getti Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейський союз хоче запровадити перший пакет санкцій проти Росії за дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність країни. Нові заходи планують схвалити в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, запропоновані заходи торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і підприємців у сфері засобів масової інформації (ЗМІ).

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого раніше цього року, який націлений на операції з розповсюдження дезінформації та іншу спонсоровану Росією дестабілізуючу діяльність по всьому світу", - йдеться в публікації.

Європейський блок також пропонує ввести додаткові санкції щодо Білорусі. Зокрема проти приблизно двох десятків осіб, обвинувачених у порушеннях прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх відносин з урядом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Глави МЗС країн ЄС мають намір схвалити пакет заходів на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні президентських виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.

Відповідні пропозиції надійшли після того, як ЄС погодив 15-й пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці заходи включають обмеження на більш ніж 45 нафтових танкерів, що беруть участь у таємному транспортуванні російської сирої нафти, і кілька китайських підприємств, обвинувачених у допомозі Москві в розробці ударних безпілотників.

Bloomberg додало, що санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися.

Нагадаємо, у жовтні місяці ми писали про те, що рада ЄС затвердила новий режим санкцій проти дестабілізуючих дій Росії за кордоном. Як повідомлялося, обмеження дадуть змогу переслідувати осіб, а також організації, які підривають безпеку і суверенітет Європейського союзу.

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