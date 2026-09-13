ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В ЕС раскрыли главную цель Путина войны в Украине

21:30 13.09.2026 Вс
2 мин
В Европе предостерегают от опасной иллюзии
aimg Сергей Козачук
В ЕС раскрыли главную цель Путина войны в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия стремится вызвать политический коллапс в Украине для дальнейшего полного захвата, а не только получить отдельные территории на востоке.

Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В чем состоит замысел Кремля

По словам чиновника, утверждения о том, что Россия якобы стремится лишь к ограниченным территориальным уступкам на востоке Украины, не соответствуют действительности. Передача этих земель заставила украинские войска оставить свои укрепленные позиции.

Если объединить это с требованиями Москвы по немедленному проведению выборов, становится очевидной настоящая масштабная цель - вызвать политический коллапс в Украине.

"Мы уже видели этот сценарий. В 1939 году Москва потребовала от Эстонии ограниченных прав на размещение своих военных баз. Менее чем через год мы были оккупированы и аннексированы. Территория - это средство. Украина - цель. Не стоит поддаваться на этот прием", - подчеркнул Всевиов.

Ситуация в Кремле и заявления о переговорах


В высшем руководстве России наблюдается раскол на фоне затягивания войны против Украины, а российский диктатор Владимир Путин опасается собственной обстановки.

По данным военной разведки,Путин опасается олигархов и влиятельных элит, поскольку данные об избирательных симпатиях россиян стали тревожным сигналом для действующего режима в РФ.

Несмотря на внутреннюю нестабильность в Москве периодически возвращаются к теме дипломатического урегулирования.

Недавно у Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине, отметив, что команда диктатора предполагает возможность такого формата для завершения войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз
Новости
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
РФ ударила возле украинско-польской границы в Ягодине, - Сибига
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech