В ЕС раскрыли главную цель Путина войны в Украине
Россия стремится вызвать политический коллапс в Украине для дальнейшего полного захвата, а не только получить отдельные территории на востоке.
Об этом заявил канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В чем состоит замысел Кремля
По словам чиновника, утверждения о том, что Россия якобы стремится лишь к ограниченным территориальным уступкам на востоке Украины, не соответствуют действительности. Передача этих земель заставила украинские войска оставить свои укрепленные позиции.
Если объединить это с требованиями Москвы по немедленному проведению выборов, становится очевидной настоящая масштабная цель - вызвать политический коллапс в Украине.
"Мы уже видели этот сценарий. В 1939 году Москва потребовала от Эстонии ограниченных прав на размещение своих военных баз. Менее чем через год мы были оккупированы и аннексированы. Территория - это средство. Украина - цель. Не стоит поддаваться на этот прием", - подчеркнул Всевиов.
Ситуация в Кремле и заявления о переговорах
В высшем руководстве России наблюдается раскол на фоне затягивания войны против Украины, а российский диктатор Владимир Путин опасается собственной обстановки.
По данным военной разведки,Путин опасается олигархов и влиятельных элит, поскольку данные об избирательных симпатиях россиян стали тревожным сигналом для действующего режима в РФ.
Несмотря на внутреннюю нестабильность в Москве периодически возвращаются к теме дипломатического урегулирования.
Недавно у Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине, отметив, что команда диктатора предполагает возможность такого формата для завершения войны.