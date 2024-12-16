В ЄС розглянуть питання України у контексті результатів зустрічі між Зеленським та Трампом

Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить питання України у контексті результатів зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та новообраним лідером США Дональдом Трампом.
Про це заявив Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, у ЄС проаналізують результати тристоронньої зустрічі між Зеленським, Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Вона пройшла нещодавно у Парижі під патронатом французького лідера.
Він додав, що Рада ЄС підтвердить непохитну підтримку України з боку Європи.
Під час зустрічі Рада також обговорить фінансову та військову підтримку України. У тому числі європейські міністри торкнуться теми вже наданого озброєння, а також підготовки українських солдатів, зокрема, у Франції.
Окрім цього, Рада ЄС збирається обговорити ситуація на Близькому Сході, включно із Сирією.
Нещодавно, 7 грудня 2024 року, в Парижі відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори були організовані за ініціативою Макрона, який виступав посередником.
Основною метою зустрічі було обговорення міжнародної підтримки України та перспективи врегулювання російсько-української війни.
Детальніше про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.
Європейський Союз надає Україні всебічну підтримку, зосереджуючись на фінансовій, військовій, гуманітарній та політичній допомозі. Також у ЄС допомагають українським біженцям, які були вимушені залишити дім через війни РФ проти України.
Підтримка ЄС демонструє єдність європейських країн у захисті України та протистоянні російській агресії.
До прикладу, Україна нещодавно підписала угоду з ЄС про залучення до 35 млрд євро під російські активи. Відомо, що ці кошти є частиною ініціативи G7, а саме - Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine.
Раніше ми повідомляли про те, що ВРУ 3 грудня внесла зміни до Бюджетного кодексу заради того, щоб отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи.
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