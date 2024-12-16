В ЕС рассмотрят вопрос Украины в контексте результатов встречи между Зеленским и Трампом

По его словам, в ЕС проанализируют результаты трехсторонней встречи между Зеленским, Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она прошла недавно в Париже под патронатом французского лидера.

Он добавил, что Совет ЕС подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.

Во время встречи Совет также обсудит финансовую и военную поддержку Украины. В том числе европейские министры затронут тему уже предоставленного вооружения, а также подготовки украинских солдат, в частности, во Франции.

Кроме этого, Совет ЕС собирается обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию.

Что предшествовало

Недавно, 7 декабря 2024 года, в Париже состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры были организованы по инициативе Макрона, который выступал посредником.

Основной целью встречи было обсуждение международной поддержки Украины и перспективы урегулирования российско-украинской войны.

Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.

Поддержка ЕС Украины Украиной

Европейский Союз оказывает Украине всестороннюю поддержку, сосредотачиваясь на финансовой, военной, гуманитарной и политической помощи. Также в ЕС помогают украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны РФ против Украины.

Поддержка ЕС демонстрирует единство европейских стран в защите Украины и противостоянии российской агрессии.

К примеру, Украина недавно подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 млрд евро под российские активы. Известно, что эти средства являются частью инициативы G7, а именно - Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine.