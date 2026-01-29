ua en ru
В ЕС рассматривают запрет на въезд всем россиянам, которые воевали против Украины

Четверг 29 января 2026 16:10
В ЕС рассматривают запрет на въезд всем россиянам, которые воевали против Украины Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония предложила Европейскому Союзу запретить въезд всем российским военным, которые принимали участие в войне против Украины. Этот вопрос уже рассматривается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил перед заседанием Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе.

Эстонский министр отметил, что сейчас перед европейским сообществом стоит новый вызов, который страны ЕС должны преодолеть.

По его словам, в России находится около миллиона мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. В основном это преступники и очень опасные люди.

"У нас есть информация, что большинство из них приедут в Европу после войны, а Европа к этому не готова. Мы говорим о людях, которые были преступниками, насильниками, действительно очень плохими людьми. И нам нужно составить черный список этих людей и запретить им въезд в страны Шенгенской зоны уже сейчас. Это я сегодня вынес на обсуждение Совета", - отметил Цахкна.

Глава МИД отметил, что Эстония уже начала решать этот вопрос, но полноценное решение проблемы возможно лишь при содействии всех стран Евросоюза.

"Это вопрос, в основном, для министра внутренних дел и соответствующих ведомств. Но нам нужна общая политика на уровне ЕС. Я не могу представить, как наши лидеры смогут объяснить ситуацию, если мир наступит, а сотни тысяч бывших комбатантов прибудут в Европу. Нам нужно защищать европейскую безопасность, и нам нужно делать это вместе", - подчеркнул он.

Напомним, недавно мы сообщали, что власти Эстонии запретили въезд для более 260 человек, которые принимали участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пообещал, что эстонские власти и в дальнейшем будут работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".

Он также призвал другие страны присоединяться к подобным ограничениям.

