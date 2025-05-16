ЄС розглядає введення повного торгового ембарго проти Росії, - Politico

На думку дипломатів, після відмови російського диктатора Володимира Путіна від режиму тиші, лідери Європейського союзу (ЄС) й Британії шукають способи завдати "нокаутуючого удару" по російській економіці.

Як пише Politico, план, який обговорюється, надихається пропозицією республіканця Ліндсі Грема, який запропонував накласти 500% санкції проти російського експорту. Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт або ж повне торгове ембарго.

Попри те, що Грему навряд чи вдасться здобути підтримку з боку голови Білого дому Дональда Трампа в питанні санкційних обмежень проти Росії, прихильники України можуть просунути власний "мегапакет" без участі США.

Politico додає, що сьогодні, 16 травня, країни ЄС та їхні сусіди, серед яких Україна та Британія, збирають в Албанії на шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС).

Європейська політична спільнота

ЄПС - це створена у 2022-му платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні 2022-му в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.