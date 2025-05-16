ЕС рассматривает введение полного торгового эмбарго против России, - Politico

По мнению дипломатов, после отказа российского диктатора Владимира Путина от режима тишины, лидеры Европейского союза (ЕС) и Британии ищут способы нанести "нокаутирующий удар" по российской экономике.

Как пишет Politico, обсуждаемый план вдохновляется предложением республиканца Линдси Грэма, который предложил наложить 500% санкции против российского экспорта. Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт или же полное торговое эмбарго.

Несмотря на то, что Грэму вряд ли удастся получить поддержку со стороны главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе санкционных ограничений против России, сторонники Украины могут продвинуть собственный "мегапакет" без участия США.

Politico добавляет, что сегодня, 16 мая, страны ЕС и их соседи, среди которых Украина и Великобритания, собирают в Албании на шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Европейское политическое сообщество

ЕПС - это созданная в 2022-м платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы. Инициатива возникла после полномасштабного вторжения России в Украину.

Первое заседание ЕПС состоялось в октябре 2022-го в Праге, где собрались представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.