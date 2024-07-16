ua en ru
Вт, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС розглядає можливість повернути мито ще на три сільгосппродукти з України

Вівторок 16 липня 2024 13:45
UA EN RU
ЄС розглядає можливість повернути мито ще на три сільгосппродукти з України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз може знову запровадити мита на українські мед, кукурудзу і курятину, оскільки Україна наближається до встановлених лімітів поставок цих продуктів.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства.

Єврокомісар зазначив, що країни блоку загалом "висловили позитивні думки щодо нових автономних торговельних заходів і запроваджених захисних заходів".

"Ця ініціатива виходила від єврокомісара із сільського господарства - ввести ліміти на імпорт, і вони діють. Було введено обмеження на три продукти - цукор, яйця та овес", - наголосив Войцеховський.

Він додав, що ЄС стежить за ситуацією щодо інших чутливих продуктів.

"Найближчими до досягнення лімітів є мед, експорт якого сягнув уже 89% від установлених меж, кукурудза - 67% і курятина - 59%", - повідомив єврокомісар.

Обмеження у разі зростання імпорту

Поточний регламент безмитної торгівлі для України включає механізм екстреного гальмування для певних товарів. Цей механізм автоматично активується, якщо обсяг імпорту досягає середньорічного рівня, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

У квітні Європейський парламент схвалив продовження безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією на рік, запровадивши нові обмеження на обсяг імпорту. Це буде останній перегляд умов. ЄС та Україна планують укласти довгострокову угоду у червні 2025 року.

Раніше Євросоюз ввів мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Державна митна служба
NEWS
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
Повістки поштою і штрафи. 14 питань до Міноборони щодо мобілізації після 16 липня
DAILY
Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Миколаївці страждають, але пам'ятають, що все відбувається через Росію