ЄС розглядає можливість повернути мито ще на три сільгосппродукти з України

Європейський Союз може знову запровадити мита на українські мед, кукурудзу і курятину, оскільки Україна наближається до встановлених лімітів поставок цих продуктів.

Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства.

Єврокомісар зазначив, що країни блоку загалом "висловили позитивні думки щодо нових автономних торговельних заходів і запроваджених захисних заходів".

"Ця ініціатива виходила від єврокомісара із сільського господарства - ввести ліміти на імпорт, і вони діють. Було введено обмеження на три продукти - цукор, яйця та овес", - наголосив Войцеховський.

Він додав, що ЄС стежить за ситуацією щодо інших чутливих продуктів.

"Найближчими до досягнення лімітів є мед, експорт якого сягнув уже 89% від установлених меж, кукурудза - 67% і курятина - 59%", - повідомив єврокомісар.