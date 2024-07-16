ЕС рассматривает возможность вернуть пошлины еще на три сельхозпродукта из Украины
Европейский Союз может вновь ввести пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, так как Украина приближается к установленным лимитам поставок этих продуктов.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.
Еврокомиссар отметил, что страны блока в целом "высказали положительные мнения о новых автономных торговых мерах и введенных защитных мерах".
"Эта инициатива исходила от еврокомиссара по сельскому хозяйству - ввести лимиты на импорт, и они действуют. Были введены ограничения на три продукта - сахар, яйца и овес", - подчеркнул Войцеховский.
Он добавил, что ЕС следит за ситуацией в отношении других чувствительных продуктов.
"Ближайшими к достижению лимитов являются мед, экспорт которого достиг уже 89% от установленных пределов, кукуруза - 67% и курятина - 59%", - сообщил еврокомиссар.
Ограничения при росте импорта
Текущий регламент беспошлинной торговли для Украины включает механизм экстренного торможения для определенных товаров. Этот механизм автоматически активируется, если объем импорта достигает среднегодового уровня, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.
В апреле Европейский парламент одобрил продление беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией на год, введя при этом новые ограничения на объем импорта. Это будет последний пересмотр условий. ЕС и Украина планируют заключить долгосрочное соглашение в июне 2025 года.
Ранее Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины из-за скачка импорта.
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