ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной в сентябре

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Точную дату трехсторонних переговоров согласуют с украинской стороной

Европейский союз и Российская Федерация договорились провести трехсторонние газовые переговоры с Украиной до конца сентября. Об этом в Twitter сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, точная дата переговоров будет объявлена после консультаций с украинской стороной.

"Провел хорошие переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Мы договорились провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца. Точная дата будет объявлена вскоре, после переговоров с украинской стороной", - сообщил он.

Отметим, до этого предполагалось, что переговоры в Брюсселе могут состояться 16 августа, затем сроки сдвинули на вторую половину месяца. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство готовится к будущим трехсторонним газовым переговорам с участием России и Евросоюза.

Кроме того, российская сторона неоднократно говорила о готовности к газовым переговорам в сентябре.