ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной в сентябре

Новости » Политика    06.09.2019 - 14:53
ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной в сентябре
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Точную дату трехсторонних переговоров согласуют с украинской стороной

Европейский союз и Российская Федерация договорились провести трехсторонние газовые переговоры с Украиной до конца сентября. Об этом в Twitter сообщил замглавы Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, точная дата переговоров будет объявлена после консультаций с украинской стороной.

"Провел хорошие переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Мы договорились провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца. Точная дата будет объявлена вскоре, после переговоров с украинской стороной", - сообщил он.

ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной в сентябре

Отметим, до этого предполагалось, что переговоры в Брюсселе могут состояться 16 августа, затем сроки сдвинули на вторую половину месяца. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство готовится к будущим трехсторонним газовым переговорам с участием России и Евросоюза.

Кроме того, российская сторона неоднократно говорила о готовности к газовым переговорам в сентябре.

Еврокомиссия назначила спецсоветника в отношениях с Украиной
Новости Украины Евросоюзпереговорыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь